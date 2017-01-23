В России стали делать больше водки

Согласно данным статистики, за 2016 год в России больше чем на треть (34,8%) выросло производство водки по сравнению с предыдущим годом. Объем выпуска этого крепкого алкогольного продукта составил 73,2 миллиона декалитров, передает Flashnord. При этом производство игристых вин и шампанского сократилось на 4,4% до 14,7 миллиона декалитров.