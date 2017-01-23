Журналисты передарались на встрече по Сирии

Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт. Оператор одного канала попросил своего коллегу убрать голову из кадра. Тот, однако, ответил отказом. Сперва журналисты начали переругиваться, затем дошло до рукоприкладства, передает РИА ФАН. Впрочем, серьезной драки удалось избежать – в дело включились журналисты других изданий, которые также освещали встречу. Они быстро разняли драчунов и вернули мир в зал для пресс-конференций. Сам выступающий никак не отреагировал на происходящее.