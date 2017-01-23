Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы

"Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся. Он превосходит все мои опасения! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?" – написал депутат совета города Кальмар на юго-востоке Швеции Роланд Петерссон на своей странице в Facebook. Уже спустя час он удалил это сообщение, однако запись успела наделать много шума внутри страны, передает Flashnord.

Парламентарий счел за благо остаться без работы, но не бросать тень на своих соратников из социал-демократической партии. "Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и послал на имя партии письмо", – рассказал политик. Он признался, что причиной для вспышки ярости и призыва к убийству послужила позиция президента США по вопросу климата. Роланд Петерссон назвал отправку своего сообщения "идиотским поступком".