Хулиганы сожгли внедорожник на северо-западе Москвы

Камера наблюдения, установленная на подъезде одного из жилых домов по улице Свободы на северо-западе Москвы сняла, как двое молодых людей поджигают внедорожник Mazda CX-7. При этом для успешного осуществления своего плана хулиганам потребовались две попытки. В первый раз облитый бензином картон не смог перекинуть огонь с себя на автомобиль. Тогда один из молодых людей принес бумагу и попытка поджога повторилась. На этот раз внедорожник загорелся, а хулиганы сбежали. Используя видео с камеры наблюдения полицейские задержали злоумышленников. Молодые люди находятся в камере предварительного заключения. Во факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Запись с действием хулиганов опубликовал портал Life.ru.