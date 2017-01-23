Крупных собак разрешили оставить в квартирах

Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что москвичам могут запретить держать дома собак крупных пород, не соответствует действительности, заявила депутат Московской городской думы, глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова. "Мы подобную идею не обсуждали и предлагать не собираемся", – цитирует РИАМО парламентария. Она рассказала, что речь шла о запрете на содержание в квартирах крупных диких, а не домашних животных – тигров, львов, приматов.