Врачи пострадали в аварии со скорой и легковушкой под Москвой

В подмосковном городе Электросталь на пересечении Фрязевского шоссе и Советской улицы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль, передает Life.ru. В ДТП пострадали врач и фельдшер медицинской бригады, а также водитель легковушки. Они были доставлены в больницу, где у них были диагностированы множественные ушибы и переломы. Примечательно, что в момент столкновения в машине скорой помощи находилась пациентка. Она не пострадала и была доставлена в больницу другой бригадой. Обстоятельства произошедшего уточняются.