В Новосибирске аварийно сел Boeing

Экипаж пассажирского лайнера Boeing 757-200 со 141 пассажиром на борту, следовавшего с острова Пхукет в Самару, запросил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, передает Life.ru. Причиной стал разрыв пневматики. На земле аварийный борт встретили 78 спасателей и 18 единиц техники. Приземление прошло благополучно, после чего самолет был отправлен на ремонт.