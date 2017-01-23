МИД готовит разговор Путина и Трампа

Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США готовят телефонную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа. О переговорах глав государств рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, информации о встрече пока нет", – цитирует Пескова ТАСС. Дата телефонного разговора будет определена в ближайшее время.

