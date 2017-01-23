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Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

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В российском военном ведомстве рассказали об эффективности системы противоракетной обороны Москвы. В 2016 году было проведено более 750 учений. Кроме того, были обнаружены десять пусков баллистических ракет с полигонов, космодромов и морских акваторий страны, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Следила система и за объектами в космосе. "Боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", – цитирует сообщение Министерства обороны ТАСС.


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