В Минобороны рассказали о строительных рекордах

Замглавы Министерства обороны России Тимур Иванов поделился успехами ведомства в области строительства. По его словам, объемы выполняемых работ колоссальны и сравнимы с цифрами, зафиксированными в послевоенное время.

Иванов отметил, что здания военного и гражданского назначения возводятся от Калининграда до Курил. "Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы", – цитирует его "Коммерсантъ".