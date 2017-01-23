На западе Москвы иномарка протаранила автобус

Утром 23 января на западе Москвы произошла авария. Автомобиль Chevrolet протаранил рейсовый автобус, следовавший по маршруту "104к".

Пострадали два человека, водитель иномарки находится без сознания – он получил серьезную травму головы. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru.