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23 января 2017
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На западе Москвы иномарка протаранила автобус

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Утром 23 января на западе Москвы произошла авария. Автомобиль Chevrolet протаранил рейсовый автобус, следовавший по маршруту "104к".

Пострадали два человека, водитель иномарки находится без сознания – он получил серьезную травму головы. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru.

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