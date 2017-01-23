ЦБ лишил лицензий два банка

Центральный банк России отозвал лицензии у омского кредитного банка "Сириус" и Тальменка-банка из Барнаула. Последний является участником системы страхования вкладов.

Обе организации нарушали действующее законодательство и нормативные акты регулятора. В частности, "Сириус" не предоставлял ЦБ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Решение об отзыве лицензии у этой кредитной организации было принято в связи с тем, что руководство "Сириуса" не приняло мер для нормализации ситуации, сообщает "Газета.ru".