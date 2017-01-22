В Москве юному футболисту сломали позвоночник

В Москве во время тренировки одной из столичных команд вспыхнул конфликт между двумя 14-летними футболистами. Как сообщает РЕН ТВ, подростки повздорили на поле стадиона "Молния", расположенного на Лобненской улице.Один из юных спортсменов схватил оппонента за ноги и опрокинул его на землю. В результате пострадавший получил компрессионный перелом позвонка. Сейчас он находится в больнице. Обстоятельства инцидента устанавливаются.