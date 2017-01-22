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22 января 2017
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Группу туристов накрыло лавиной под Мурманском

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В районе поселка Кукисвумчорр Мурманской области сошла лавина. Как сообщает Life.ru, под снегом оказались погребены трое туристов. Всего в группе путешественников значится 11 человек, они направлялись из профилактория Тирвас в сторону Кировска. Обстоятельства ЧП устанавливаются. 

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22 января 2017
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22 января 2017
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В Петербурге трехлетний мальчик подавился жвачкой и умер

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22 января 2017
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В Подмосковье найдено тело неизвестного мужчины

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