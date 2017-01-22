Группу туристов накрыло лавиной под Мурманском

В районе поселка Кукисвумчорр Мурманской области сошла лавина. Как сообщает Life.ru, под снегом оказались погребены трое туристов. Всего в группе путешественников значится 11 человек, они направлялись из профилактория Тирвас в сторону Кировска. Обстоятельства ЧП устанавливаются.