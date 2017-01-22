Пенсионеру проломили череп в центре Москвы

В центре Москвы жестоко избили 65-летнего мужчину. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавший был обнаружен с черепно-мозговой травмой на Садовой-Триумфальной улице. Во время госпитализации пенсионер успел сказать, что его избил неизвестный. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.