Пенсионеру проломили череп в центре Москвы

В центре Москвы жестоко избили 65-летнего мужчину. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавший был обнаружен с черепно-мозговой травмой на Садовой-Триумфальной улице. Во время госпитализации пенсионер успел сказать, что его избил неизвестный. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.
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