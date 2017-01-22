В Подмосковье найдено тело неизвестного мужчины

В подмосковном Фрязино правоохранители обнаружили тело мужчины. Погибшему на вид 50-55 лет, передает РЕН.
На трупе отсутствуют внешние следы насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. Также правоохранители выясняют все обстоятельства его смерти.
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