В Подмосковье найдено тело неизвестного мужчины

В подмосковном Фрязино правоохранители обнаружили тело мужчины. Погибшему на вид 50-55 лет, передает РЕН.

На трупе отсутствуют внешние следы насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. Также правоохранители выясняют все обстоятельства его смерти.



