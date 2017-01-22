В Подмосковье при столкновении двух легковушек погиб человек

На 131-м километре трассы М1 в Можайском районе Подмосковья столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб 27-летний мужчина. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.
Как пишет Life, еще два человека госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника и скальпированной раной теменной области. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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