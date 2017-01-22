В Москве четверо грабителей избили мужчину и отобрали 2 телефона

На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".
Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два мобильных телефона и паспорт. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Ведется поиск грабителей.
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