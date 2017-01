Трамп издал первый указ

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп издал свой первый указ. Он утвердил генерала Джеймса Мэттиса на должности министра обороны страны. Историческое событие – подписание первого указа – было снято на видео.

President Trump signs waiver allowing Gen. Mattis to serve as Sec. of Defense and papers to formally nominate the rest of his cabinet. pic.twitter.com/n1sFmrcYFu