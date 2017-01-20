Трамп издал первый указ

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп издал свой первый указ. Он утвердил генерала Джеймса Мэттиса на должности министра обороны страны. Историческое событие – подписание первого указа – было снято на видео.
President Trump signs waiver allowing Gen. Mattis to serve as Sec. of Defense and papers to formally nominate the rest of his cabinet. pic.twitter.com/n1sFmrcYFu— ABC News (@ABC) 20 января 2017 г.
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