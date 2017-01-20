Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео

В одной из квартир по улице Дмитриева в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. "Был очень громкий звук, как будто что-то упало, и в квартире на втором этаже вылетели окна", – цитирует Life.ru очевидцев произошедшего. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы города. Последствия взрыва попали на видео.