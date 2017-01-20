Пожар в НИИ Бурденко в Москве ликвидирован

В пресс-службе МЧС рассказали, что полностью ликвидировать пожар в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве удалось уже в 19:55. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных расчетов и 30 человек, передает "Вечерняя Москва". Основную часть людей медицинский персонал больницы эвакуировал еще до прибытия экстренных служб. Всего из здания были выведены 226 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

Принятыми мерами в 19:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 20 января 2017 г.