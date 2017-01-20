Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа. Свое появление на инаугурации своего оппонента она объяснила почтением к демократическим ценностям, передают "Аргументы и Факты". "Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", – сообщила она.