Противники Трампа начали громить магазины

Массовые протесты, организованные в день официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в должность обернулись уличными беспорядками. На видео с места событий, появляющихся в Сети, протестующие бьют витрины и громят магазины.

A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 января 2017 г.