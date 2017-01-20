Противники Трампа начали громить магазины

Anti-Trump protesters take to the streets on the day of the #inauguration of the 45th US president https://t.co/Rve1LorsqB #inaugurationday pic.twitter.com/BaEQKqQHeZ— euronews (@euronews) 20 января 2017 г.
Массовые протесты, организованные в день официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в должность обернулись уличными беспорядками. На видео с места событий, появляющихся в Сети, протестующие бьют витрины и громят магазины.
A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt— Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 января 2017 г.
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