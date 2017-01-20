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20 января 2017
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Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины

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Жительнице города Невель в Псковской области 20 января было официально предъявлено обвинение в убийстве своей подруги, передает Flashnord. Преступление произошло в одной из квартир в городе Великие Луки. Между женщинами вспыхнула ссора из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях. Обвиняемая схватила нож и ударила подругу в ногу, повредив бедренную артерию. От острой кровопотери та скончалась на месте. Спустя два дня женщина вместе с хозяином квартиры вынесли тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Примечательно, что женщина была освобождена из мест лишения свободы только в 2016 году. Она отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на сдерживание трех своих детей, в отношении которых ее лишили родительских прав.

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