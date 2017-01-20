В пригороде Парижа взорвался дом

В доме в пригороде Парижа прогремел мощный взрыв. В результате серьезные повреждения получили два этажа здания. Также были эвакуированы окрестные дома. Причиной взрыва могла стать утечка газа, передает Life.ru. В Сети уже появилось видео с места событий. На записи видно, что в поврежденном здании начался пожар.