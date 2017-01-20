В пригороде Парижа взорвался дом

В доме в пригороде Парижа прогремел мощный взрыв. В результате серьезные повреждения получили два этажа здания. Также были эвакуированы окрестные дома. Причиной взрыва могла стать утечка газа, передает Life.ru. В Сети уже появилось видео с места событий. На записи видно, что в поврежденном здании начался пожар.
#Explosion du #Subway à Boulogne Billancourt �� pic.twitter.com/sEAznPE2nK— Claire (@Claire_Biz) 20 января 2017 г.
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