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В Москве объявлен желтый уровень угрозы

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Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасна, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России. В регионе объявлен желтый уровень угрозы. При этом уже 21-го числа, согласно оценке специалистов, погода наладится, что будет соответствовать зеленому уровню.

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Умер судья Кадыров

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