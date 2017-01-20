В Москве объявлен желтый уровень угрозы

Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасна, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России. В регионе объявлен желтый уровень угрозы. При этом уже 21-го числа, согласно оценке специалистов, погода наладится, что будет соответствовать зеленому уровню.
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