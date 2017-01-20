Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК в Москве

Правоохранительные органы столицы получили сообщение о бомбе в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля. На место происшествия прибыли кинологи – взрывное устройство обнаружено не было.

"Ничего не происходит. Уже проверка была проведена, все в порядке, угрозы нет", – цитирует сайт радиостанции "Говорит Москва" помощника генерального директора компании Викторию Арутюнову. Личность звонившего устанавливается.

