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Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК в Москве

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Правоохранительные органы столицы получили сообщение о бомбе в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля. На место происшествия прибыли кинологи – взрывное устройство обнаружено не было.

"Ничего не происходит. Уже проверка была проведена, все в порядке, угрозы нет", – цитирует сайт радиостанции "Говорит Москва" помощника генерального директора компании Викторию Арутюнову. Личность звонившего устанавливается.

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