Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году жизни скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва". Он умер 17 января, однако известно об этом стало только спустя несколько дней.

Причины смерти не сообщаются. О дате похорон будет объявлено позднее.