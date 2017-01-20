На востоке Москвы зарезали пенсионера

В Москве в квартире на улице Стромынка было обнаружено тело 69-летнего мужчины, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, смерть наступила за час до приезда правоохранителей.

На теле пенсионера было обнаружено колото-резаное ранение, труп отправлен на исследование. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".