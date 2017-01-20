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Под Москвой нашли оружейный схрон

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В подмосковной деревне Талеж правоохранители нашли схрон оружия. Арсенал принадлежит 61-летнему жителю столицы.

Пенсионер хранил дома два револьвера, десять пистолетов, винтовку, две гранаты, а также множество патронов. Оружие было отправлено на исследование, передает Life.ru.

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