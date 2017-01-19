В Москве трое в масках избили ребенка

В Москве в районе жилого дома на Волгоградском проспекте трое мужчин в масках напали на 9-летнего ребенка. Преступники избили мальчика и скрылись в неизвестном направлении.

Злоумышленники были объявлены в розыск, передает Life.ru. Обстоятельства происшествия устанавливаются.