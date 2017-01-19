В Москве водитель иномарки обстрелял человека

Вечером 19 января на Волгоградском проспекте в Москве произошло ЧП. Водитель автомобиля Chevrolet обстрелял из пистолета по прохожему, передает сетевое издание m24.ru.
Пострадавший получил ранение ноги. Преступник скрылся с места происшествия, сообщает агентство городских новостей "Москва". Ведутся поиски злоумышленника.
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