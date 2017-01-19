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19 января 2017
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В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

567
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Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Посетителей и сотрудников просят удалиться от здания на максимальное расстояние, сообщает Life.ru.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Ожидается прибытие кинологов, передает "Газета.ru".

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