В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Посетителей и сотрудников просят удалиться от здания на максимальное расстояние, сообщает Life.ru.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Ожидается прибытие кинологов, передает "Газета.ru".
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