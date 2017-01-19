В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу

Служба безопасности торгового центра "Мега Химки" проводит срочную эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Посетителей и сотрудников просят удалиться от здания на максимальное расстояние, сообщает Life.ru.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Ожидается прибытие кинологов, передает "Газета.ru".