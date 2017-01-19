Задымление в московском метро попало на видео

Пассажиры Московского метрополитена записали видео во время задымления в подземке. На опубликованных кадрах видно, как дымом буквально заволокло весь вагон состава.

В руководстве метрополитена сообщили, что происшествие никак не повлияло на график движения поездов. Причины задымления устанавливаются, передает телеканал "360".