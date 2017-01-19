В Москве полицейского выбросили из окна

В Москве на улице Малая Филевского мужчину выбросили из окна на втором этаже жилого дома. По предварительным данным, он получил перелом левой большой берцовой гости и был госпитализирован.

Пострадавшим оказался полицейский. Известно, что перед происшествием он впустил в квартиру человека, с которым познакомился во время распития спиртного. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.