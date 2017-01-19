В московском метро случилось ЧП

Пассажиры Московского метрополитена сообщили о задымлении. Мужчина почувствовал характерный запах на станции "Площадь Революции".

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Проводится проверка помещений, передает Life.ru.

17:00 Замоскворецкая линия. Ранее наблюдалось незначительное задымление на ст. Новокузнецкая, причины устанавливаются. На график не повлияло