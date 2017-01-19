В московском метро случилось ЧП

Пассажиры Московского метрополитена сообщили о задымлении. Мужчина почувствовал характерный запах на станции "Площадь Революции".
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Проводится проверка помещений, передает Life.ru.
17:00 Замоскворецкая линия. Ранее наблюдалось незначительное задымление на ст. Новокузнецкая, причины устанавливаются. На график не повлияло— Московское метро (@MetroOperativno) 19 января 2017 г.
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