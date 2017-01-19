Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы

В одной из московских больниц пришел в себя бизнесмен Леонид Нувахов, которого накануне, 18 января, обнаружили с простреленной головой за рулем автомобиля Lexus. Мужчина вышел из комы, но все еще находится в крайне тяжелом состоянии, передает Life.ru.

Напомним, момент покушения на жизнь коммерсанта попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как неизвестные несколько раз стреляют по машине бизнесмена, а затем скрываются с места происшествия.



