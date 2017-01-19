Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, нашли в реке Ижоре, передает Life.ru. Обнаружить его удалось с помощью гидролокационного оборудования, которое используют криминалисты. В ближайшее время труп извлекут из воды.

Напомним, что утром 7 января мальчик вышел во двор с собакой и не вернулся. Позже питомец был найден у дома. В поисках ребенка участвовали порядка 300 добровольцев. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

