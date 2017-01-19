Более 1,8 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

В пресс-службе МЧС России рассказали, что на праздник Крещения по всей стране было оборудовано почти четыре тысячи мест для купания. "Обряд омовения совершили более 1,8 миллиона человек", – цитирует "Газета.Ру" сообщение ведомства. Праздничные мероприятия обошлись без нештатных ситуаций.