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Более 1,8 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

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В пресс-службе МЧС России рассказали, что на праздник Крещения по всей стране было оборудовано почти четыре тысячи мест для купания. "Обряд омовения совершили более 1,8 миллиона человек", – цитирует "Газета.Ру" сообщение ведомства. Праздничные мероприятия обошлись без нештатных ситуаций.

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