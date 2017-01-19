В Москве вылетевшая на тротуар машина сбила трех человек

Утром 19 января на пересечении улиц Дубнинская и 800-летия Москвы легковой автомобиль столкнулся с автобусом. От удара машина вылетела на тротуар, где сбила трех пешеходов, передает Life.ru. Сообщается, что среди пострадавших есть один ребенок. Врачи оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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