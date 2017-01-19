Ассанж отказался ехать в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещал, что согласится на экстрадицию США в том случае, если американские власти помилуют информатора организации Челси Мэннинг. Одним из своих последних указов уходящий с поста президента США Барак Обама сократил ее срок наказания до весны 2017 года. При этом к немедленному помилованию он прибегать не стал. Этим Ассанж и объяснил свой отказ от экстрадиции. "Нет сомнений, что президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж. Ассанж заявлял, что Челси вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно", – цитирует "Газета.ру" представителя WikiLeaks в США Барри Поллака.