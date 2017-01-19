Дети погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш столкнулись школьный автобус, который вез учеников, и перевозивший картофель грузовик. В результате погибли по меньшей мере 25 человек, из которых 18 – дети, передает "Газета.ру". Ранения различной степени тяжести получили 50 человек. Полиция устанавливает причины произошедшего.
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