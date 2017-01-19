На заводе в Петербурге произошел взрыв

На территории завода железобетонных изделий в Невском районе Санкт-Петербурга взорвался котел сушильной установки, передает "Фонтанка". Осколками ранило 18-летнего подсобного рабочего, гражданина Таджикистана. От полученных травм молодой человек скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка.
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