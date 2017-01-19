На месте пожара в Тюмени найдено тело

На перекрестке улиц Осипенко и Орджоникидзе в центре Тюмени сгорел вагон-бытовка. После тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили на месте ЧП тело человека, передает URA.Ru. По предварительным данным, погибший был безработным. Причиной его смерти стало отравление угарным газом. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто был хозяином сгоревшего имущества. Ведется проверка произошедшего.