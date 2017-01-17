В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

Военно-воздушные силы Нигерии нанесли бомбовый удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. По предварительным данным, целью атаки были боевики террористической организации "Боко Харам", однако в результате ошибки пострадали мирные жители.
В результате происшествия погибли по меньшей мере сто человек, среди пострадавших – сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации "Врачи без границ", передает ТАСС со ссылкой на Press Association. По факту происшествия проводится проверка.
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