В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

Военно-воздушные силы Нигерии нанесли бомбовый удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. По предварительным данным, целью атаки были боевики террористической организации "Боко Харам", однако в результате ошибки пострадали мирные жители.

В результате происшествия погибли по меньшей мере сто человек, среди пострадавших – сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации "Врачи без границ", передает ТАСС со ссылкой на Press Association. По факту происшествия проводится проверка.