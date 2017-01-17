На юго-востоке Москвы грабители с ножом ранили прохожего

Вечером 17 января на юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление. Двое мужчин с ножом набросились на прохожего, ранили его и забрали ценные вещи – деньги и телефон.

Полицейским удалось выйти на след преступников: по предварительным данным, они двигаются по железнодорожным путям в сторону Южного речного порта. Правоохранители пытаются задержать злоумышленников, сообщает агентство городских новостей "Москва".