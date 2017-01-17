В центре Москвы столкнулись два автобуса

В центре Москвы, в районе Хамовники, произошла крупная авария: столкнулись два автобуса. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города.
ДТП случилось в районе дома 3 на улице Лужники, передает агентство городских новостей "Москва". Информация о пострадавших уточняется.
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