В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника

В центре Москвы, в Тверском районе, произошло нападение на охранника супермаркета. Его избил один из посетителей сетевого магазина.
"Для проверки на место происшествия выехал наряд полиции", – сообщает источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства нападения устанавливаются.
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