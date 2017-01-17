В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника

В центре Москвы, в Тверском районе, произошло нападение на охранника супермаркета. Его избил один из посетителей сетевого магазина.

"Для проверки на место происшествия выехал наряд полиции", – сообщает источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Обстоятельства нападения устанавливаются.

