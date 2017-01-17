Патриарх Кирилл свалился с простудой

Патриарх Московский и всея Руси не будет участвовать в богослужении по случаю Крещения Господня. Причиной тому послужило состояние здоровья главы Русской православной церкви – он слег с простудой, передает "Газета.Ru".

Все запланированные на ближайшее время встречи патриарха были перенесены. Подробности о состоянии здоровья епископа неизвестны.