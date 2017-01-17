Умер известный художник Сергей Куприянов

В Сети распространили сообщение о смерти народного художника России Сергея Куприянова. От чего именно скончался мастер, неизвестно.

Работы Куприянова находятся в частных коллекциях по всему миру, передает сайт телеканала "Культура". Значительная часть его творчества посвящена Замоскворечью – району, где родился художник.